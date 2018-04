Volkswagen D1 wordt Phaeton

Door: BV

e Duitse constructeur heeft de naam van zijn nieuwe topmodel, tot nog toe enkel gekend onder de codenaam D1, vrijgegeven. VW commercialiseert de limousine onder de naam Phaeton. Dat is Grieks, en staat voor verhevene.

De Phaeton zal geproduceerd worden in het Duitse Dresden. 800 medewerkers staan daar klaar om 3 motorversies (2 benzines met 6- en 12 cilinders in V en een diesel met 10 cilinders in V) te bouwen. De Phaeton komt er overigens met voorwielaandrijving en vierwielaandrijving al naargelang de versie en een volledig nieuwe automatische zesbak.