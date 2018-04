Bentley ook in 2002 naar Le Mans

Door: BV

ijdens de laatste 24-uurs race in het Franse Le Mans behaalde Bentley, dat voor het eerst in jaren weer eens deelnam, een podiumplaats. De constructeur kondigde aan ook volgend jaar terug deel te nemen. Binnen de huidige regelgeving kon men het potentieel van de EXP Speed 8 immers nog niet geheel benutten.

Bentley werkt samen met de ingenieurs van Audi, dat de plak zwaait over het Britse luxemerk, aan een nieuwe en exclusieve motor voor de EXP. Die zou nog meer vermogen leveren. Ook aan de prestatie van de andere onderdelen wordt gewerkt. De aanpassingen zouden meer tijd in beslag nemen dan voorradig is, waardoor de EXP Speed 8 in 2002 waarschijnlijk in dezelfde configuratie zal racen als in 2001. Pas in 2003 gaat Bentley dan echt voor de eerste plaats. Het is al sinds 1930 geleden dat de constructeur de uithoudingsrace nog wist te winnen. Wie zal plaatsnemen achter het stuur van deze bolides is nog niet bekend.