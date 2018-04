Suzuki Vitara XL-7 komt toch naar België

Door: BV

e XL-7 is een extra lange versie van de Suzuki Grand Vitara. We konden die eerder dit jaar al op diverse Europese Salons bewonderen, maar zou niet naar België komen. Zou, want Suzuki Belgium heeft zich bedacht en ze gaan de XL-7 -omwille van vraag uit hun dealernetwerk- nu op bestelling invoeren.

De langste Suzuki is een halve meter langer dan de vijfdeurs variant van de Grand Vitara, waarmee hij 4,7m lang is. De wielbasis verlengde met 32cm en bedraagt nu 2,8m. De achterste deuren zijn daardoor groter. De Belgische versies zullen de derde zetelrij missen, want de invoerder opteerde voor een grotere bagageruimte boven de extra capaciteit in personen. Je kan dus met 5 in de Belgische XL-7, maar je hebt dan de beschikking over maar liefst 790l bagageruimte. Als je dan nog de achterbank neerklapt kan je tot 1492 liter kwijt.

De enige krachtbron van dienst is een 2.7l V6 met 4 kleppen per cilinder en 2 nokkenassen per cilinderbank (dus 4 in het totaal). De motor is 173pk (bij 6.000t./min) en 231Nm (bij 3.300t./min) sterk en zorgt in de XL-7 voor een top van 175km/u. Voor de overbrenging heb je de keuze uit een handgeschakelde vijfbak of een viertrapsautomaat. Uiteraard beschikt ook deze telg uit het Vitara-gamma over een reductiebak en een vergrendelbaar differentieel. De wagen verbruikt volgens de cijfers van de constructeur 10,8l/100km in combinatie met de handbak en 12l/100km/u gekoppeld aan de automaat.

Standaard wordt de Vitara XL-7 van verwarmde voorstoelen, elektrische ruitbediening, aluminium velgen en airco voorzien. Hij kost minimaal 1.000.389 BEF of € 24.799.