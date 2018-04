Renault Clio: steeds meer van een grote

Door: BV

enault breidt het aanbod van de Clio, die in juni 2001 nog in een nieuw jasje werd gestoken, verder uit. De 1.5dCi dieselmotor met directe injectie, goed voor 65pk, wordt nu ook in een 80pk-variant beschikbaar. Het hogere vermogen biedt meer rijplezier terwijl hij toch genoeg zou moeten hebben met 4,2l/100km.

De constructeur introduceert ook nog 2 nieuwe versies met automaat als aanvulling op de reeds bestaande 1.4 16v met ProActive automaat. De Quickshift, die op de Twingo werd geïntroduceerd, maakt het mogelijk om met de hand te schakelen zonder koppelingspedaal, of in een geheel automatische stand te rijden. De bak wordt op de Clio beschikbaar vanaf het afwerkingsniveau ‘Authentique’ en in combinatie met de 1.2l 16v benzinemotor. Als je je automaat aan meer vermogen wil koppelen en ook met de 1.4 (98pk) geen genoegen neemt, kan je opteren voor de nieuwe 1.6 16v met 110pk. Die krijgt ook een ProActive vijftrapsautomaat.

De Initiale is vanaf nu de meest luxueuze versie uit het Clio gamma. Het topmodel krijgt bovenop de uitrusting van de Privilège (tot nog toe de best uitgeruste variant) een specifieke leder/alcantara bekleding, houtinleg, lichtmetalen velgen, automatische airco, Xenon koplampenij Te krijgen met de 1.4 en 1.6 benzinemotor én, voor het eerst, met de 1.5dCi van 80pk.

Tot slot kondigt de constructeur voor de Clio dynamische stabiliteitscontrole (ESP) aan. Dat systeem zal in de loop van 2002 op de Clio geïntroduceerd worden. Het is standaard of in optie, afhankelijk van de motorversie.