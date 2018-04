Jaguar X-Type krijgt nieuw instapmodel

Door: BV

e Britse constructeur, die eigendom is van Ford, gaat in de lente van volgend jaar een nieuwe versie van de Jaguar X-Type commercialiseren. De kleinste wagen uit het gamma is momenteel te krijgen met een 2.5l V6 van 196pk en een 3.0l V6 van 231pk. Dat aanbod wordt naar onder uitgebreid met een 2-liter van 156pk. De vierwielaandrijving, tot dan gemeengoed op eender welke X-Type, sneuvelt bij de nieuwe instapper die als eerste Jaguar ooit voor voorwielaandrijving kiest.

De constructeur maakt zich sterk dat de prestaties van het model ook met de nieuwe instapmotor alles behalve beschamend zullen zijn. Het spurtje van 0 tot 100km/u zou nog in 8.9 seconden moeten kunnen. Standaard wordt de krachtbron gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar ook een automatische overbrenging met vijf verhoudingen staat op het programma.