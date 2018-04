Audi MMI Multimedia interface: op weg naar de toekomst

Door: BV

e huidige opmars van ‘infotainment-systemen’ in de wagens lijkt niet meer te stuiten. De bestuurder heeft almaar meer technologie ter beschikking. Gaande van Cruise-control over GPS, telefoon, maar ook DVD, e-mail, internet, MP3 en digitale radio. De bediening van al die verschillende elementen wordt er natuurlijk niet eenvoudiger en overzichtelijker op. Onderhuids werd de bediening van die elementen al gecentreerd via multiplexsystemen, maar dat had tot dusver weinig of geen beperkende invloed op het aantal bedieningsorganen in het interieur.

De constructeurs beseffen echter dat er iets moet gebeuren. BMW is met de nieuwe 7-reeks de eerste constructeur die een gecentraliseerd en vereenvoudigd controlesysteem commercialiseert, maar ook Audi heeft zo iets in de pijplijn zitten. De MMI (Multimedia-interface) houdt het op thematisch (ontspanning, communicatie, informatieij) ingedeelde schakelzones met elk 2 schakelaars die tussen de versnellingspook en de armsteun ondergebracht worden. De visuele weergave gebeurt op een scherm dat op het dashboard in het directe gezichtsveld van de bestuurder wordt geplaatst. Vier multifunctionele toetsen, geplaatst rond een draaidrukknop komen overeen met keuzes die in de vier hoeken van het scherm weergegeven worden. De draaiknop dient dan om meer specifieke instellingen in te geven.

Eveneens in het kielzog van BMW wil Audi zo snel mogelijk werk maken van internettoegang in de wagen. Het MMI-systeem is daarop voorzien en Audi zal een portaalsite (met beveiligde verbinding) in het leven roepen, die specifiek voor het gebruik in de wagen werd ontwikkeld. De portal zal gepersonaliseerd kunnen worden en de bestuurder een surplus aan mogelijkheden bieden. Zo zal je bijvoorbeeld een reisweg die je thuis hebt opgesteld in de wagen kunnen oproepen.

Deze technieken waren al te zien aan boord van de Audi Avantissimo, die in Frankfurt werd voorgesteld, en de Duitse constructeur lijkt van plan die zo spoedig mogelijk te commercialiseren.