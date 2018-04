Audi TT MTM: supersnel

Door: BV

TM, een gekende tuner, presenteert er ook een gewijzigde Audi TT. De sportieveling krijgt vierwielaandrijving en 2 motoren. Die in het vooronder drijft de voorwielen aan en die achteraan zorgt dan logischerwijs voor de achterwielaandrijving. Beide motoren zijn niet mechanisch met elkaar verbonden en het evenwicht van de aandrijving is dus geheel afhankelijk van een elektronische sturing. De krachtbronnen van dienst zijn de 1.8l viercilinder turbomotoren van VAG, die na een hormonenkuur per stuk 326pk en 468Nm uitbraken. Met 652pk en 936Nm kan de opgepepte Audi TT in 3,1sec naar 100km/u en is hij bijna 350km/u snel. Om de achterste krachtbron van voldoende koeling te voorzien werden koelsleuven aangebracht voor de achterste wielkasten en uiteraard werd ook de aërodynamica herzien. In het aangepaste interieur vind je onder meer een instrumentenbord met 2 toerentellers.