Saab 9-3X Concept debuteert in Detroit

e Zweedse constructeur, die eigendom is van GM, stelde in september op de IAA in Frankfurt de Saab 9X voor. Dat was Saab’s eerste concept car sinds 1985, maar de constructeur beloofde verandering. De eerstvolgende 6 jaar zou men elk jaar minstens één nieuwe concept of seriemodel presenteren. De aflossing van de Saab 9-3 wordt eind 2002 verwacht en die zal naar alle waarschijnlijkheid een aantal designelementen van de 9-3X, de nieuwe concept car die op het Salon van Detroit in première gaat, overnemen.

De 9-3X is een doorontwikkeling van de 9X. Het is wat Saab een ‘cross-over coupé’ noemt. Een dynamisch vormgegeven auto die een sportief uiterlijk koppelt aan de off-roadcapaciteiten van een SUV. De coupé kan dus over een behoorlijke bodemvrijheid én vierwielaandrijving beschikken.

Hiermee wordt het almaar waarschijnlijker dat ook Saab zich binnen afzienbare tijd, met bijvoorbeeld een vierwielaangedreven variant op basis van de toekomstige 9-3, op de SUV-markt zal gaan moeien. Die zou dan de strijd kunnen aangaan met BMW’s X3.