Door: BV

olkswagens’ nieuwe Polo staat bij ons amper in de showroom, maar hij heeft in de Duitsland wel al de jaarlijkse prijs van het magazine Bild am Sonntag voor de beste nieuwe auto Ő het gouden stuur - gewonnen.

23 Juryleden (autokenners, racepiloten, autojournalisten en vooraanstaande figuren) beoordeel- den 20 nieuwe modellen in 4 cate- gorieën. De Polo haalde het in zijn klasse omwille van het rijgedrag, dynamisch comfort en de zuinige en milieuvriendelijke motoren.