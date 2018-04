Honda Civic Yumè: the Power of Dreams

Door: BV

H

et motto van de Japanse constructeur is wereldwijd ‘The Power of Dreams’. In dat kader brengt Honda nu een Civic Yumè op de markt. Dat is Japans voor droom, en staat in de Civic voor een auto die voor de meest aantrekkelijke prijs een uitrusting wil bieden die geheel aan de wensen van de klant voldoet.

De Civic Yumè is verkrijgbaar met de 1.4i motor van 90pk in drie- en vijfdeursuitvoering. Hij is uitgerust met ABS (met elektronische remkrachtverdeler en remassistentie), 4 airbags (2 frontaal en 2 lateraal), elektrische stuurbekrachtiging, airco met pollenfilter, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bediende zijruiten vooran, elektrisch bediende en verwarmbare buitenspiegels en radio-cassette met 4 luidsprekers.

De Civic Yumè wisselt in driedeursuitvoering voor 565.000 BEF of € 14.006 en in vijfdeursuitvoering voor 599.000 BEF of € 14.849 van eigenaar. Dat zijn dezelfde prijzen als het basismodel. De droomuitvoering is herkenbaar aan het Japanse Yumè-symbool op de koffer en de flanken.