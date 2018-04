Renault Master gamma uitgebreid

Door: BV

D

e Renault Master werd in 1997 gelanceerd. In de SOVAB fabriek in Batilly, waar de bestelwagen geproduceerd wordt, liepen intussen al meer dan 223.000 exemplaren van de band. In België is de Master vijfde in zijn segment. De Ford transit staat aan de top, gevolgd door de Mercedes Sprinter en Vito en de VW Transporter. De Master, die met zijn vijfde plaats alle Franse, Italiaanse en Japanse concurrenten achter zich laat, realiseerde sinds zijn lancering in 1997 een meerverkoop van 36%.

De bestelwagen is sinds oktober verkrijgbaar met 3 verschillende nieuwe dieselmotoren. Een 1.9dCi, een 2.2dCi 16v en een 2.5dCi 16v van respectievelijk 82, 90 en 115pk. Die zorgen met o.a. een gemiddeld verbruik van minder dan 9l per 100km/u voor een lage gebruikskost. Het remsysteem met 4 schijven rondom krijgt vanaf nu ook ABS standaard, wat dan weer bevorderlijk is voor de veiligheid.

Na 4 jaar dienst krijgt de Master nu ook een gewijzigd dashboard en neemt hij de zetelbekleding van de Traffic over. De muskaatkleur moet voor een behaaglijke, heldere sfeer zorgen en de kwaliteitsindruk vergroten.

Renault’s Master is verkrijgbaar in meer dan 100 versies, met 3 wielbasissen, 4 gewichtscategorieën en 11 uitvoeringen. Daarmee staat hij aan de top van zijn segment. De prijzen beginnen bij 805.386 BEF € 19.965.