Peugeot 307 krijgt 1.4 HDI onder de kap

e 307 doet het goed. Sinds zijn commercialisering, een half jaar geleden, liepen al meer dan 240.000 stuks van de band. De helft daarvan zijn diesels, maar dat percentage zou moeten stijgen naar 60%.

Naast de gekende 2.0HDI van 90pk en 110pk, introduceert Peugeot nu een derde dieselvariant die samen met Ford wordt ontwikkeld. Het gaat om een 1398cc diesel, die voluit DV4 TD-HDI noemt. De common-rail technologie spuit hier de dieselbrandstof in met een druk van 1350bar. In combinatie met een turbolader met vaste geometrie produceert de krachtbron net geen 70pk en 160Nm. Een topsnelheid van 160km/u ligt nog binnen het bereik.

De 307 1.4HDI is verkrijgbaar in XR en XS uitvoering als driedeurs. De vijfdeursvariant is verkrijgbaar als XT. De goedkoopste variant wisselt voor minder dan 600.000 BEF (€ 14.870) van eigenaar.