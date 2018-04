Mitsubishi Toont 4 concepts

Door: BV



e CZ2 (foto) is de kleinste uit de reeks en zou de voorbode kunnen zijn van een toekomstige Fiësta en Ford-killer uit de stal van de constructeur. Het tentoongestelde model is een vijfdeurs. De CZ2 zou gunstige verbruikscijfers moeten kunnen voorleggen door de 1.3l krachtbron te koppelen aan een automaat met continu variabele transmissie (CVT). Het autootje krijgt ook een glazen dak en door glasvezel aangestuurde lichtunits (dus met een centrale lichtbron, die door middel van glasvezelkabels het licht transporteert).

De CZ3 is een dynamisch gelijnde gezinswagen die sportieve eigenschappen wil combineren met de praktische ingesteldheid van een wagen voor alledaags gebruik. Om de sportieve lijn wat te benadrukken zijn de achterste deurklinken (op z’n Alfa 156’s) weggestoken in de C-stijl. Ook hier gebruikt Mitsubishi een CVT automaat, gekoppeld aan een 1.5GDI (Gasoline Direct Injection) mét Turbo. De vierwielaandrijving is afkomstig uit de Lancer EVO VII.

Op de stand pronkt ook nog een trendy 4x4 (foto). Die houdt het met plaats voor 5 op beperkte afmetingen en puurt het vermogen uit een benzinemotor en 2 elektromotoren. De benzinemotor drijft de voorwielen aan en de elektromotoren nemen als de omstandigheden het vragen elk een achterwiel voor hun rekening. Dat systeem beperkt het karakteristiek hoge off-roadverbruik.

De Space-Liner zou wel eens de voorbode kunnen worden van een nieuwe MPV. De fors bemeten concept car biedt de 4 inzittenden alle luxe. Een aandrijving met brandstofcellen levert het vermogen. Net als bij de Citroen C-Crosser (die in Frankfurt werd gepresenteerd) is de bestuurderspost verplaatsbaar...