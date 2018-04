Volkswagen W12 Coupé: 3de supersportwagen voor VAG

Door: BV

AG heeft zijn oog laten vallen op het segment van de supersportwagensij In Frankfurt kregen we nog de definitieve versie te zien van de Lamborgini Murcièlago, met 580pk en een top van 330 km/u. Die komt volgend jaar en werd ontwikkeld onder het waakzaam toeziend oog van Audi. Dezelfde groep toonde in Frankfurt ook de Bugatti 16/4 Veyron. Die zal 1001pk sterk zijn en meer dan 400km/u snel zijn. Een seriemodel zou er komen tegen 2003. Om het plaatje helemaal af te maken, toont VW nu op het Salon van Tokyo de W12.

De W12 is gebaseerd op een prototype van Italdesign, dat al enkele jaren geleden getoond werd. Intussen werden wel wat stijlelementen gewijzigd, verdween het open dak (van het 2de prototype, de Roadster), en veranderde de vierwielaandrijving in achterwielaandrijving. Onder de kap ligt nog steeds de zeer lichte -niet eens 250kg- 600pk sterke W12-motor die we ook in de D1 -met 420pk en 550Nm- terugvinden. Door gebruik te maken van zeer lichte materialen zoals carbonfiber voor de koets en magnesium voor de wielen, bedraagt het gewicht minder dan 1250kg. Daardoor kan je in amper 3,5 seconden naar 100. Een top van 350km/u ligt eveneens binnen de mogelijkheden. Daarmee wordt de Lamborghini Murcièlago al bij voorbaat overklast met respectievelijk 0,2sec en 20km/u.

De W12 krachtbron werd centraal geplaatst, waardoor een ideale gewichtsverdeling werd bekomen. De 4,5 meter lange en bijna 2 meter brede sportwagen stopt door middel van gigantische brembo-remmen, die een plaatsje vonden in de 19” wielen. Vooraan zijn die geschoeid met 255/35 banden, achteraan is dat maatje 275/40. Het prototype dat in Tokyo getoond wordt, is zo goed als klaar voor serieproductie. Die zou al in 2003 of 2004 kunnen beginnen. Uiterlijk zal het seriemodel niet veel meer afwijken, alleen de snuit wordt nog aangepast om de motor van meer koeling te voorzien.