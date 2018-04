Seat bouwt virtuele windtunnel

Door: BV

S

eat’s Technical Centre in Martorell heeft er sinds kort een hoogtechnologisch hulpmiddel bij. De Spanjaarden investeerden in een gesofisticeerd en krachtig computerprogramma dat het aërodynamische gedrag van een gloednieuwe auto bestudeert. In deze virtuele windtunnel worden allerlei omstandigheden gesimuleerd alvorens de auto een tastbaar feit wordt. Seat behoort voortaan tot de happy few die dergelijke softwareprogramma’s gebruiken. De constructeur sprak het Massachusetts Institute of Technology (MIT) aan voor de ontwikkeling van het programma.

Dankzij het softwarepakket kan Seat een nieuwe koetswerklijn uitvoerig testen op aërodynamische eigenschappen alvorens de wagen naar de echte windtunnel vertrekt. Zo worden kosten en tijd bespaard.

Seat zal tegen 2004 ruim anderhalf miljard euro geïnvesteerd hebben in vergelijkbare geavanceerde technologieën. Er wordt tevens een budget van zo’n 900 miljoen euro uitgetrokken voor de Research & Development afdeling.