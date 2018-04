BMW 3-reeks krijgt nieuwe instapmotor

Door: BV

anaf december 2001 krijgt het gamma van de recent vernieuwde BMW 3-reeks een vernieuwd instapmodel: de 316i. De sedan krijgt dan -in tegenstelling tot wat zijn naam doet vermoeden- de 1.8 motor met Valvetronic. Die krachtbron debuteerde in de 316ti, de compacte 3-Reeks. Met de continue variabele lichting van de inlaatklep daalde het verbruik en de emissies. Het zorgt er tegelijk voor dat de motor soepeler en alerter reageert.Met de nieuwe motor krijgt de 316i 115 paarden onder de kap (105pk bij het huidige model). Het maximale koppel van 175Nm komt vrij bij 3750t/min. Bij het huidige model is dat nog 165Nm.

Voor de gemengde cyclus zou de BMW een verbruik van 7,1L/100km laten optekenen, wat een daling betekent van zo’n 10%. Op het gebied van uitrusting zal de nieuwe instapper op hetzelfde niveau als de 318d staan.