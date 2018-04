Chrysler Neon nu toch met kleinere motor

Door: BV

e weinig geziene Chrysler Neon heeft voortaan een kleinere 1.6 16v motor in het gamma. Een hele tijd geleden, toen Chrysler en Mercedes (Daimler) nog niet samen hoorden, besliste het Amerikaanse management al eens om de Neon ook van een instapmotor te voozien. Chrysler zou hiervoor samenwerken met Mercedes’ aartsrivaal BMW. Na het plotse ontstaan van DaimlerChrysler werden de plannen uiteraard herbekeken. De nieuwe motorenfamilie die in een geplande nieuwe fabriek in Brazilië van de band zou lopen kwam er dus niet en BMW verhuisde de motorenproductie naar Engeland.

Met enige vertraging introduceert Chrysler nu toch een kleinere 1.6-motor en dat is meteen een bekende. De gloednieuwe krachtbron schittert namelijk in de nieuwe Mini. Hij levert 115pk en 157Nm en is het eerste lid van de nieuwe motorenfamilie. Momenteel levert Chrysler de motor met een handgeschakelde vijfbak. Een automaat komt er wellicht later aan, net als een dieselmotor trouwens, want ook die werd reeds lang aangekondigd. De 1.6 kost minimum 585.000 BEF of € 14.501. De 2-liter van 133pk blijft ongewijzigd in het gamma voor minstens 619.900 BEF of € 15.345.