Volkswagen D1 overstijgt Audi

Door: BV

I

n maart van volgend jaar zal Volkwagen het nieuwe en lang verwachte topmodel lanceren. Hoe de limousine zal heten is nog een groot geheim. In afwachting heeft Volkswagen het nog over Project D1. Het Salon van Genève krijgt de eer om de D1 aan het grote publiek voor te stellen.

Met de D1 heeft VW een wagen die zwaargewichten als de Mercedes S-klasse en de nieuwe BMW 7-reeks gaat beconcurreren. Hij meet 5,01 meter en wordt 1,9 meter breed. Volkswagen gaf de D1 een sterke persoonlijkheid mee die het prestige van een grote Audi uitstraalt. Vooral vooraan is dat verwantschap het meest zichtbaar. De achterpartij daarentegen kreeg een heel eigen identiteit mee. De hele wagen bekleedt zich met een heel wat chroom om de standing ten top te drijven.

De inzittenden worden verwend door massa’s leder, hout en chroom. Volkswagen installeert een infotainment-systeem met een grote 7inch kleurenmonitor. Dat centraal ingebouwde scherm werkt dan samen met het navigatiesysteem, de boordcomputer en de telefoon of het doet dienst als tv-scherm. Een gloednieuwe 4-Corner Climatronic klimaatregeling maakt eveneens zijn intrede. Het systeem beheert volautomatisch de temperatuur aan boord. Ventilatiemonden gaan automatisch open en dicht naargelang de situatie.

Volkswagen laat de eerste kopers van de nieuwe limousine de keuze uit 3 motoren. De basiskrachtbron wordt een 3.2 liter grote zescilinder van 241pk en 315Nm. De topversie kiest voor een twaalfcilinder W12 met inhoud van 6 liter. Die zal 420pk en 550Nm op de weg zetten. Het Duitse merk praat tevens al lang over een superkrachtige dieselmotor. Die komt er nu aan in de D1. Het gaat om een 10-cilinder van 5-liter. Naast een vermogen van 313pk ontwikkelt de motor het hoogste koppel ooit in personenwagen: 750Nm (!). Het spreekt voor zich dat dergelijke trekkracht een gepaste overbrenging vereist. Daarom wordt de motor gekoppeld aan een compleet nieuwe zesversnellingsautomaat.

Voor de ophanging beroept de D1 zich op een traploze actieve pneumatische ophanging. Later zal die ook gecombineerd kunnen worden met de 4Motion vierwielaandrijving.