BMW M3 GTR: extreem rijplezier

MW heeft wat met M3 spin-offs tegenwoordig. We stelden u onlangs nog de M3 CSL voor, dat een prototype zal blijven, maar de constructeur zal volgend jaar wel een erg beperkte reeks M3’s GTR produceren. Die worden direct afgeleid van de M3 GTR die in de Amerikaanse wedstrijden van de Le Mans Series heel wat overwinningen van ondermeer de Porsche GT3 afsnoept. Conform de wedstrijdreglementen moet BMW minstens 50 exemplaren van de GTR gehomologeerd hebben voor de openbare weg.

De M3 GTR is in staat tot spetterende prestaties dankzij een 4-liter grote V8 motor. Om aan de heersende milieu- en lawaainormen te voldoen sneuvelen 100 paarden. In de versie voor de openbare weg blijft 350pk over. Dat is slechts 7pk meer dan de klassieke M3 met 3.2 zescilinder, maar toch moeten de prestaties meer dan uitbundig zijn. De M3 GTR erft namelijk het met carbonvezel versterkte dakpaneel, motorkap, kofferklep, achterspoiler en voor- en achterschorten. De tweezitter weegt daardoor amper 1.350kg en pakt daardoor uit met een verhouding gewicht/vermogen van nauwelijks 3,86kg per pk.

Net als de raceversie staat de M3 GTR op gigantische 19duims alu wielen. Mede dankzij de haast perfecte gewichtsverdeling moet de handling uitstekend worden. De ophanging bleef extreem sportief en de GTR hangt dan ook maar net boven de grond. Schakelen gebeurt met de raceversnellingsbak met zes verhouding en de sportkoppeling met twee schijven.

BMW heeft een prijskaartje van ongeveer € 250.000 of een dikke 10 miljoen BEF in het achterhoofd.