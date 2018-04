Bugatti EB 16/4 Veyron wordt letterlijk duizelingwekkend

Door: BV

et mondjesmaat laat Bugatti meer informatie los over het prototype EB 16/4 Veyron. De supersportwagen werd een hele tijd geleden al eens voorgesteld, maar erg concreet waren de gegevens omtrent de wagen nog nooit. We kunnen nu echter melden dat een seriemodel er aankomt tegen 2003.

Bij deze hernieuwde kennismaking nam de VAG-groep het model nog eens flink onder handen. We kregen nu ook meer details over de motor en het chassis dat nu zo goed als klaar is voor productie. De buitenkant van de Veyron evolueerde met chroombiesjes, een stevige achterspoiler en nog wat stroomlijnattributen. Hij krijgt ook een nieuw kleurenschema. Daarvoor keek hij naar de verre voorouder 57SC Atalante uit 1939. Het grote nieuws zit natuurlijk onder de doorzichtige achterklep. Daar woont een 16-cilinder van 8 liter met een dubbele W-opstelling. De Veyron heeft een ontzagwekkend en nooit eerder gezien van vermogen van 1.001pk! Bovendien biedt de motor een constant koppel van 1.250Nm tussen 2.200 en 5.500t/min. De eerste 16/4 Veyron moest het doen met ‘amper’ 630pk en 760Nm. Het is in ieder geval duidelijk dat je na een rit met dit prototype geel en groen terug uitstapt. Versnellen van 0 tot 300 duurt minder dan 14 seconden en de topsnelheid ligt boven 400km/h. De volgende keer dat je aan de lichten naast een jet staat, ben je dus gegarandeerd als eerste weg! Een automaat brengt het vermogen over naar de 20duims wielen. Je kan ook zelf schakelen met de hendeltjes achter het stuurwiel.



Over de prijs is nog niets bekend, maar het bezit van deze wagen is vermoedelijk maar voor enkelen weggelegd.