Citroën Xsara wordt intelligenter

e Citroën Xsara ondergaat een evolutie van zijn multiplex-architectuur en beschikt vanaf nu over hetzelfde type als de C5. Concreet wil dat zeggen dat de Xsara er enkele ‘intelligente’ troeven bij krijgt.

Zonder gevolg voor de prijzen krijgt het pack SX Plus en VTR Plus een athermische voorruit in combinatie met de manuele of automatische airco. Op de topmodellen zit nu ook een lichtsensor en de wissnelheid van de ruitenwissers past zich aan de omstandigheden aan. Bovendien treed de achterruitenwisser in werking zodra de achteruitversnelling wordt ingeschakeld.

Ten gevolge van de wijzigingen omvat het pack SX Plus nu ook een automatische airco, een athermische voorruit, een regen- en lichtsensor, een boordcomputer (behalve de 1.9D), radio/Cd en elektrische en verwarmde buitenspiegels.

Op het gebied van veiligheid pakken alle Xsara’s voortaan uit met noodremhulp en beginnen de noodknipperlichten te knipperen in geval van sterke vertragingen.