BMW 7-reeks: veiligheid

nder het wat ongewone uiterlijk van de 7-reeks schuilen heel wat nieuwe technieken en ergonomische opvattingen. We bekijken in dit derde artikel het aspect veiligheid van dichterbij. Eerder gepubliceerde artikels over de nieuwe 7-reeks vindt u terug in onze nieuwsrubriek van juli.

De gloednieuwe limousine uit München beheert zijn veiligheidsarsenaal via het ISIS-systeem (Intelligent Integrate Safety System). Dat systeem staat in voor de activering van onder andere de 8 airbags, de gordelspanners en actieve hoofdsteunen. Omdat ISIS een systeem is dat toezicht houdt op alle afzonderlijk gestuurde veiligheidsvoorzieningen, kunnen ze beter op elkaar worden afgestemd. Bovendien kunnen de airbags sneller worden geactiveerd als de nood het hoogst is, want er is -in tegenstelling tot traditionele systemen- geen centrale processor die opeens zwaar belast wordt. Naast de gebruikelijke frontale- zijdelingse en hoofdairbags zitten in de toplimousine ook achteraan zijdelingse airbags. Acceleratiesmeters en krachtsensoren bepalen in welke mate en met welke snelheid de airbags moeten ontplooien. Uiteraard blaast de 7-reeks al die airbags niet onnodig op. Daarvoor houden verschillende sensoren het interieur in het oog en dat komt bij herstellingswerken uw portefeuille ten goede. Bij een aanrijding komen ook de vijf pyrotechnische gordelspanners met autoadaptieve gordelsspanners tussen beide. Ze zorgen ervoor dat het lichaam van de bestuurder en zijn passagiers netjes op hun plaats blijft, zonder dat de druk op de borstkas te groot wordt. Actieve hoofdsteunen verminderen de kans op nekletsels wanneer de wagen langs achter wordt aangereden. De nieuwe zetelsstructuur, met verstevigingen ter hoogte van de zitting en de rugsteun, beschermen de inzittende beter tegen zijdelingse aanrijdingen.

Vanzelfsprekend is de 7-reeks ook uitgerust met het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) dat door het individueel afremmen van elk wiel de wagen in het gelid houdt. Het ABS wordt bijgestaan door een noodremhulpsysteem.

Omdat een traditionele cruise control geen rekening houdt met de voorliggers, ontwikkelde BMW het ACC ofte Active Cruise Control. Sensoren in de voorbumper ‘zien’ de voorligger en passen indien nodig de snelheid continu aan. Nieuw is dat het systeem de verkeerssituatie kan interpreteren. Het houdt dus rekening met vakwissels en misrekent zich niet langer op tegenliggers.