Seat Tango: Compacte concept roadster

eat laat in Frankfurt zijn nieuwste concept car zien. De nieuwste Seat Tango toont een compromisloze en pure koetswerklijn zoals we die ook zagen bij sportwagens van de jaren ’50 en ’60. De Tango heeft geen dak, maar om het interieur van nattigheid te beschermen zorgde men voor waterbestendige lederen stoelen. Die zijn aan het onderstel vastgemaakt en dus niet verstelbaar, maar om een geschikte rijhouding mogelijk te maken opteerde Seat voor verstelbare pedalen. In het interieur domineert een buizenstel, net als in een Opel Speedster; en dat zorgt meteen voor zo’n uitgesproken sportieve indruk. Waarvoor zo’n zichtbare rolkooi al niet goed voor isij

Het blijft niet bij het snelle, gebalde en krachtige uiterlijk, want een 1.8 turbobenzine drijft de voorwielen aan. Die ontwikkelt hier 180pk en geeft de Tango een topsnelheid van 235km/h. De sprint tot 100km/h wordt dan in 7sec afgerond. Omdat de Tango amper 3,69 meter lang is en 1,18 meter hoog zal het snelheidsgevoel gigantisch zijn.

Hoewel de Tango er puur en basic uitziet -vooral in het interieur- is er ook ruimte voor gesofisticeerde technologie. Zo zijn er de Xenonkoplampen die de richting van de voorwielen volgen. Daar rond zit dan ook nog eens een serie van LED’s die als mistlampen dienst doen. De hele lichtwinkel past zijn lichtsterkte automatisch aan naargelang de omstandigheden.