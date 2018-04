Nieuwe Ford Fiesta wordt kleine Focus

Door: BV

egin volgend jaar staat de langverwachte nieuwe Ford Fiesta in de etalage. De nieuweling volgt de huisstijl, waardoor hij meteen vertrouwen inboezemt. Ford had hier duidelijk het succes van de Focus en Mondeo in het achterhoofd. De Fiesta gaat in première op het aanstaande Salon van Frankfurt in september.

De Fiesta moest beter tegemoet komen aan de wensen van de klant. Daarom groeide hij in de lengte, de breedte en de hoogte. Omdat Ford de wielen nog meer op de hoeken plaatste zou de Fiesta één van de ruimste interieurs aanbieden binnen zijn segment. Dat geldt ook voor de koffer die 285 liter groot werd. De wielbasis groeide 41mm, waardoor de achterpassagiers op de achterbank de beenruimte krijgen waarnaar ze verlangen. Om het gebruiksgemak te bevorderen, zorgde Ford voor een volledig vlakke laadvloer en grotere achterdeuren die de toegang vergemakkelijken.

Drie nieuwe aandrijflijnen moeten het verbruik en de gebruikskosten verder terugdringen. Daarvoor lanceert Ford de Fiesta met gloednieuwe 1.4 TDCI die in samenwerking met PSA werd ontwikkeld. De motor levert hier 68pk en 160Nm. Ook nieuw zijn een 1.4 van 80pk en een 1.6 van 100pk, gebaseerd op de Duratec 16v uit de grotere Focus. De motoren zullen zuinig en snedig zijn door het gebruik van onder andere een dubbele bovenliggende nokkenas en een elektronische gasklep. De Fiesta beschikt ook over een erg economische 1.3 Duratec 8v.

Ford besteedde erg veel aandacht aan de stijve carrosseriestructuur, de ophanging en de stuurinrichting van de Fiesta. Een torderend aslichaam voor de achteras bevordert de handelbaarheid. De voorwielophanging en stuurinrichting werden gebaseerd op die van de Focus en de Mondeo. Daardoor zou de Fiesta wendbaar zijn als een Puma en even goed op de baan liggen als een Focus.

De Fiesta wordt de eerste van een reeks nieuwe modellen die tegen 2003 gecommercialiseerd worden. Één daarvan zou een op de Fiesta gebaseerd Sports Activity Vehicle (SAV) worden. We houden u uiteraard op de hoogteij