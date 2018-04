C3: tussen Saxo en Xsara

Door: BV

B

innen een kleine maand zal Citroën op het Salon van Frankfurt de C3 gepresenteerd hebben. Deze nieuweling bouwt verder op wat Citroën in ’98 al liet zien op de Mondial de l’automobile met de concept car C3 Lumière. Het showmodel gaf toen al aan welke richting het merk uit wou met de vormgeving en stijl in het B-segment.

Met zijn 3,85m lengte en 1,52m hoogte neemt de C3 een plaatsje in tussen de Saxo en Xsara. Omwille van die nieuwe architectuur zal de C3 een ruim en licht interieur aanbieden, bovendien is het makkelijk toegankelijk en werd ook aan het comfort gedacht. Om interieur nog extra in de verf te zetten zal ook een groot glazen dak tot de mogelijkheden behoren. De nieuwe Citroën pakt uit met een grote koffer die praktisch op te delen valt dankzij de Moduboard, een speciaal ontwikkelde hoedenplank om de koffer onder te verdelen.

In het motorenpallet staan de diesels centraal. Citroën biedt een 1.4 HDI van 70pk aan als basisdiesel. Deze motor, die in samenwerking met Ford is ontstaan, debuteerde onder de kap van de nieuwe Peugeot 307. We wisten al dat de 1.4 HDI in verschillende vermogensversie ging komen. Het is dan ook in de C3 dat we een eerste krachtigere variant ontdekken die 92pk levert. Bij aanvang is er ook de keuze uit 2 benzinemotoren. Dat zullen de eeuwige 1.4 van 75pk en de vernieuwde 1.6 16v van 110pk zijn. De 1400 benzine zal gekoppeld kunnen worden aan een automatisch transmissie met sequentiële bediening.

In een moderne auto zijn allerlei veiligheidsattributen uiterst belangrijk. Daarom bedacht Citroën de C3 met ABS, een remkrachtverdeler en rembekrachtiging. Langs de andere kant zitten in de C3 tot 6 airbags. De multiplexarchitectuur zal zijn nut laten zien in een eventuele parkeerhulp, automatische ruitenwissers, een black panel-functie en dergelijke meer.

De C3 komt op de markt met vier uitrustingsniveau’s. Hoe die er precies gaan uitzien en hoeveel de C3 moet kosten is nog niet geweten.