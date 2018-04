Saab 9X als voorbode

Door: BV

aab heeft net zijn recentste concept car afgewerkt. Het is al van 1985 geleden dat de Zweedse constructeur nog eens een concept car in elkaar knutselde. Het ding zal in Frankfurt te bewonderen zijn onder de naam 9X. Saab omschrijft het model als een multi-dynamic concept. De 9X verenigt namelijk 4 types van voertuigen in één model: een coupé, een roadster, een break en een pick-up.

Saab’s 9X is de voorbode van een vernieuwde stijl die het merk zal gebruiken voor nieuwe modellen. De 9-3, die er eind volgend jaar moet aankomen, zou dus best wel eens het eerste model kunnen zijn dat die nieuw designkenmerken toepast. Met de 9X waarschuwt Saab ervoor dat het de komende zes jaar jaarlijks minstens één nieuw model of concept zal introduceren. Vooral Mercedes en BMW worden daarbij in het vizier genomen. Om dat laatste waar te maken heeft Saab ook al een eventuele coupé en/of cabrio in gedachten.