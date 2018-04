GM onthult prototype met brandstofprocessor

Door: BV

H

et ontwikkelingsteam van het GAPC (Globol Alternative Propulsion Center) van GM is weer net een stap dichter bij een productierijpe en verkoopbare brandstofcelauto. De Amerikaanse autogigant presenteert als eerste constructeur ter wereld een benzineprocessor voor de aandrijving met brandstofcellen in een Chevrolet S pick-up. De specialisten ter zake zien deze brandstofcellen met benzine als brandstof als een overgangsstrategie tot een efficiënte waterstofinfrastructuur is uitgebouwd.

De brandstofcelmotor in de Chevy S10 pick-up levert een vermogen van 25kW en weegt 86kg. Omdat de krachtbron zowel licht als compact is, betekent hij een belangrijke stap in de ontwikkeling van stationaire en mobiele motoren. De onderzoekers van het GAPC beweren dat de motor een rendement van bijna 40% kan halen. Ter vergelijking, een optimale dieselmotor haalt zo’n 33% en een benzinemotor komt niet verder dan 27%.

Naast de toepassing van brandstofcellen in voertuigen opperde GM ook nog enkele ideeën voor stationair gebruik. De fabrikant stelde reeds een prototype voor, dat er intussen al een proefperiode van 6 maanden heeft opzitten. Dergelijk systeem zou in bedrijven en ziekenhuizen als noodgenerator kunnen dienen, maar het kan ook in privéwoningen gebruikt worden. De krachtbron is voorzien van dezelfde technologie die bij de pick-up wordt gebruikt, maar hij kan de waterstof voor het opwekken van elektriciteit ook uit methaan en aardgas halen. De idee was hier dat heel wat woningen in de USA worden verwarmd met aardgas. Zo zou een overgang dus heel makkelijk kunnen verlopen. Om de brandstofcelgenerator zo snel mogelijk op de markt de introduceren zal GM een strategisch bondgenootschap sluiten met een partner.