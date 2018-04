VW Polo IV is er

Door: BV

e berichtten u er reeds over in maart (zie nieuwsarchief), maar met het grootse Salon van Frankfurt binnen handbereik melden we nog even dat de vierde generatie van de Polo voor het mooie weer zal zorgen op de Volkswagen-stand.

De nieuwe Polo maakt zichzelf meteen vertrouwd door zijn verwantschap met de kleinere Lupo duidelijk te maken. Daarvoor zorgt in belangrijke mate de snuit met dubbele ronde lichten. Achteraan doen de lichtblokjes dan weer denken aan een Golf, maar daar zit ook de vorm van de achterklep voor iets tussen. Momenteel hebben we alleen nog maar enkele foto’s van de vijfdeurs, maar een driedeurs komt er binnen de kortste keren aan. Misschien hoeven we daar zelfs niet op te wachten tot na het salon.

Zoals gebruikelijk bij Volkswagen groeit ook dit model langs alle mogelijke kanten. Ten opzichte van de vorige generatie wordt de Polo 15,4cm langer, waardoor hij nu op het niveau van de Golf II zit. Het interieur profiteert uiteraard van de gewijzigde afmetingen en dat zullen vooral de achterpassagiers merken. In tegenstelling tot de Polo III stapt het nieuwe model weer af van de ronde toestanden boven de klokjes. Snelheidsmeter, benzinepeil en toerenteller zitten dus weer, net als vroeger, onder één kap. Traditioneel gezien domineert zwarte kunststof in de boordplank en zitten alle knoppen en schakelaars hoog en makkelijk bereikbaar.

In een eerste fase biedt de Polo drie motoren aan, maar dat zal snel veranderen. We kunnen eerst kiezen uit een driecilinder benzine van 65pk of een viercilinder van 75pk. De eerste diesel is de 1.4 TDI van 75pk. Later komt daar onder andere een 85pk sterke rechtstreeks ingespoten benzinemotor, een tweede 55pk sterke driecillinder op benzine en de 1.2 TDI bij. Er komt ook een sportieve topversie met 1.8 turbo van 180pk.

Voor de Polo IV gelden de gekende afwerkingsniveau’s: Base, Comfortline, Trendline en Highline. De nieuwe Polo zal moeten optornen tegen referenties als een 206 en Corsa. Ook de nieuwe Fiesta van Ford zal een te duchten concurrent worden. De Polo staat vanaf november bij de Duitse dealer. Wij moeten nog even geduld uitoefenen tot begin 2002. Prijzen en definitieve specificaties volgenij