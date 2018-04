Skoda Superb debuteert in Frankfurt

Door: BV

W

e zitten weer duidelijk in de aanloop van een vooraanstaand autosalon. Skoda vertelt ons dat het op de IAA van Frankfurt in september de grote Superb zal voorstellen. Wie verbaast is over Skoda’s durf voor de benaming van het model kunnen we vertellen dat het merk in 1934 al een Superb uitbracht. In het eerste deel van de 20eeuw hadden de Tsjechen wel meer modellen in het prestigieuze segment. Het zal uiteindelijk van 1947 geleden zijn dat de constructeur nog een auto had in het segment dat tegenwoordig is voorbehouden voor gespecialiseerde fabrikanten.

Skoda laat nog niet te veel los over de Superb, maar we weten wel al dat we kunnen kiezen uit drie benzines en twee diesels. Het gaat om de tweeliter van 115pk, de 1.8 turbo met 150pk en de 2.8 V6 van 193pk. Bij de diesels treffen we de 1.9 TDI PD met 'Pumpedüseeinspritzung'; hij levert hier 131pk. De 2.5 V6 van 155pk vormt het krachtigste alternatief.

Het 4,8 meter lange, 1,7m brede en 1,4m hoge ontwerp is door een kruising van een Octavia, Fabia en Passat duidelijk herkenbaar als VAG-product. Veiligheid, comfort en luxe zullen het hoge niveau van het segment weerspiegelen. De Superb biedt dankzij een wielbasis van 2,8m een opmerkelijke binnenruimte aan.