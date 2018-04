Ford Mondeo: Europees succesnummer

Door: BV

T

ijdens de eerste zes maanden verkocht Ford 162.900 Mondeo’s in Europa. Dat is zo goed als 67% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Die knappe verkoopprestatie maakte van de Mondeo meteen de best verkochte wagen in het segment van grote middenklassers (D- of M2-segment) in Groot-Brittanië, Nederland, Denemarken en Noorwegen. In het tweede kwartaal van dit jaar zorgde de goede verkoop reeds voor een marktaandeel van 9,8%.

Dankzij de al eveneens goed verkopende Focus en Transit bestelwagen halen de Duitsers een totaal Europees marktaandeel van 8,8%, tegenover 8,2% in dezelfde periode vorig jaar.