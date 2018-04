Audi A4 Topless

Door: BV

p het Salon van Frankfurt laat Audi een A4 zien die zijn dak uit deed. Ingolstadt wil op die manier de draad weer opnemen die het bij het verdwijnen van de Audi Cabriolet (gebaseerd op de 80) had laten liggen. Het model staat op de IAA nog te boek als show model, maar vanaf het eerste deel van 2002 zou een definitieve versie gecommercialiseerd worden.

Uiterlijk heeft de dakloze variant heel wat gemeen met de gewone A4, vooral in profiel dan. De meer uitgesproken snuit pakt onder andere uit met een dubbel radiatorrooster dat ook de andere modellen tekent. De achterpartij ondergaat grotere wijzigingen om beter aan te sluiten bij de hele cabriolijn. De omlijsting van de voorruit werd in geborsteld aluminium uitgevoerd. Een gelijkaardig biesje loopt over de gordellijn tot voorbij de achterbank. De Cabrio is 4,57m lang en 1,77m breed. Achter de achterbank is plaats om de elektrisch bediende zachte kap op te bergen. De koffer blijft in het slechtste geval steeds 246 liter groot, maar met gesloten dak groeit die ruimte tot 315 liter. De achterpassagiers hebben in vergelijking met de Audi Cabriolet, die 9 jaar in productie geweest is, 66mm meer knieruimte en 67mm extra schouderruimte. Om de inzittenden voldoende te beschermen bij een ongeval beschikt de A4 over actieve rolbeugels achter de achterbank. Die beugels schieten in slechts enkele milliseconden omhoog wanneer de wagen dreigt te kantelen.

Voor de aandrijving zorgt in de eerste plaats de recente 3-liter V6 van 220pk en 300Nm. Deze motor begon aan zijn carrière bij de lancering van de nieuwe A4. Ook de 2.4 zal vanaf de lancering deel uitmaken van het aanbod. In deze configuratie zal hij 170pk en 230Nm vrijmaken. Beide motoren zullen hun vermogen via de voorwielen vrijlaten.

Audi maakt het ook mogelijk om met de CVT-overbrenging te schakelen. Die continu variabele transmissie heet Multitronic en is ook al verkrijgbaar op de vierdeurs en de Avant. De overbrenging combineert het dynamisme van een traditionele handgeschakelde bak met de comforteigenschappen van een automaat.

Om af te sluiten kunnen we nog melden dat de ontwerpers ervoor kozen om de A4 een sportonderstel mee te geven. De lichte aluminium ophanging is gebaseerd op die van de vierdeurs. Met het ESP als beschermengel moet dat voor een veilig en voorspelbaar, maar ook sportief rijgedrag zorgen.