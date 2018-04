Porsche 911 Targa is terug

Door: BV

anaf het modeljaar 2002 zal Porsche opnieuw een Targa-versie aanbieden. Bij de oude Targa’s kon je het dak er gewoon uitnemen en in de garage achterlaten en omdat er ook geen dakstijlen waren konden superenthousiaste Porsche-bestuurders hun hoofd niet meer stoten bij het instappen. Bij de Targa’s die in ’95 van de band rolden bleven de dakstijlen boven de deuren bewaard en schoof een grote glazen dakconstructie naar achteren. Ook bij de nieuwste Targa is dat het geval. Twee elektromotoren openen of sluiten het 0,45m² grote dak haast geruisloos. Porsche wou uiteraard nog een nieuwigheid aanbieden bij de terugkomst van een legendarisch model. Daarom installeerden ze een afzonderlijk te openen achteruit. Die verschaft een makkelijke toegang tot het compartiment achter de voorstoelen indien die gebruikt wordt als extra laadruimte.

Door de extra koetswerkverstevigingen en het glazen dak zet de Targa 70kg meer op de weegschaal dan de Carrera Coupé. De prestaties gaan er dus amper op achteruit. Achterin ligt de nieuwe 3.6 liter boxermotor met zes cilinders. Die zorgt voor 320pk en 370Nm koppel. Optrekken tot 100km/h duurt dan 5,2 seconden. De topsnelheid ligt op 285km/h. De nieuwste 911 versie zal voor zo’n € 85.000 of een slordige 3,4 miljoen BEF verkocht worden.