Grondig vernieuwde Nissan Primera

Door: BV

M

et de nieuwe Primera trekt Nissan haar vernieuwde stijl subtiel door. De Almera en later de Almera Tino introduceerden eerder al de evoluerende vormgeving. De vernieuwde snuit valt op door de ver in de voorbumper doorlopende motorkap, de in twee gedeelde grille en de hoger geplaatste voorlichten. Ook de achterzijde werd volledig hertekend en oogt nu een pak dynamischer. Het was trouwens ook Nissan’s bedoeling om de Primera meer dynamiek en prestatiepotentieel mee te geven. Het dak en portieren zijn de enige panelen die niet wijzigen.

Nissan ontwikkelde voor de Primera een 1.8 16v benzinemotor. De motor houdt naast rijplezier ook milieuvriendelijkheid in gedachte. Daarvoor zorgt een nieuw motormanagementsysteem en het Nissan Valve Timing Control System (NVCS). Die variabele kleppentiming zorgt voor een betere respons en meer trekkracht in de middelste toerentallen, wat resulteert in pittigere hernemingen. Om het verbruik en de uitstoot terug te dringen installeerde Nissan ook het Nissan Direct Ignition System (NDIS). De vederloze ontsteking met per bougie een bobijn werkt nauwkeuriger en betrouwbaarder dan de gebruikelijke ontstekingen. Het hele zootje techniek levert de 1.8 114pk op en 158Nm. Primera klanten kunnen ook terecht bij een 1.6 en tweeliter. Dieselliefhebbers zullen zich op de 2.0 turbodiesel kunnen storten.

Om de recentste technieken inzake automatische transmissies te volgen lanceert Nissan de traploze Hypertronic CVT overbrenging. Die zal voorlopig alleen in de 2-liter benzine verkrijgbaar zijn. De Japanners plannen ook een Hypertronic CVT M6 bak voor de sportievere versies. Het gaat hier eveneens om de continu variabele transmissie, maar in dit geval is het mogelijk om manueel zes voorgeprogrammeerde versnellingen in te schakelen, zoals dat bij een tiptronic het geval is.

Verdere informatie volgt over de Primera. Volgende maand zal hij in Frankfurt te zien zijn.