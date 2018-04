Lexus SC430: Cabrio met 'loads of style'

Door: BV



anaf het najaar schiet de nieuwe cabrio van Lexus uit de startblokken. Het gamma van Toyota’s prestige-merk begint trouwens goed vorm te krijgen met de IS 200, de GS, de LS en de SUV RX 300. Daar komt dus nu de SC 430 bij. Deze 4,51 meter lange coupé/cabriolet richt zich vooral tot de gegoede dynamische vijftiger die ook al aan een Mercedes CL of Jaguar XK8 dacht. De vloeiende lijnen lopen af naar achteren en zorgen voor klasse en een gesofisticeerde look.

De SC 430 krijgt een dikke V8 onder de kap die, zoals zijn naam doet vermoeden, 4,3 liter inhoud heeft. Het ding ontwikkelt 284pk die op comfortabele wijze via een automatische vijfbak op de weg worden gezet. De VVT-i technologie ofte Variable Valve Timing with Intelligence past het mengsel continu aan om zowel de mengeling als de uitlaatgassen zo goed mogelijk te houden.

Deze cabriolet krijgt een wegklapbaar aluminium dak dat in 25 seconden het interieur blootstelt of onttrekt aan de gezonde buitenlucht. Leder, houtaccenten, een optioneel navigatiesysteem met DVD-rom en een hifi met 440 Watt versterker en 9 speciaal ontwikkelde boxen zorgen voor de weelde in het interieur.

Lexus’ SC 430 ruilt voor net geen 3 miljoen BEF of nagenoeg € 74.400 van eigenaar.