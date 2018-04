Honda Civic driedeurs: straffe kost

Door: BV

I

n het najaar van 2000 lanceerde Honda de zevende generatie van de Civic. Er was tot nog toe alleen een vijfdeurs, maar dat model krijgt nu hulp van de op het Salon van Genève voorgestelde driedeurs. De hatchtback onderscheidt zich van de vijfdeurs door sterk gewijzigde afmetingen. Dankzij dat andere voorkomen bereiken de twee modellen een ruimer publiek. De Civic driedeurs is 14cm korter en 5,5cm lager. De wielbasis kromp 45mm en is hier nog 2.575mm lang. De koffer verkleinde tot 315 liter (370l voor de vijfdeurs). Deze hatchback heeft dezelfde vlakke interieurvloer en de pook blijft handig opgesteld in het dashboard.

De Civic VII kwam in juni nog in het nieuws omwille van zijn uitstekende voetgangerveiligheid. De middenklasser greep net naast een vierde ster. Het was de eerste keer dat Euro NCAP zoveel punten gaf op dit gevoelige onderdeel. Ook voor de inzittenden scoort de Japanner goed. Daar zorgen de vier standaard airbags, ABS met EBD, gordelspanners en -in de meeste gevallen- vijf driepuntsgordels voor.

In het vooronder schuilen de motoren die ook al in de vijfdeurs lagen. De 1.4 SOHC ontwikkelt 90pk en neemt de rol van basismotorisatie op zich. Voor de 1.6 SOHC VTEC II met variabele kleppentiming is dat 110pk. De motoren werden zo afgesteld om beter te presteren in het middentoerengebied. Ook het algemene gebruiksgemak, de milieuaspecten en het brandstofverbruik stonden centraal. Beide motoren voldoen bovendien al aan de Euro 4 normen die in 2005 zullen gelden. In een aantal Europese landen zorgt dat voor belastingsvoordelen. Ook onze regering is volop bezig om dergelijk systeem toe te passen. Honda plant voor begin 2002 een 1.7 turbodiesel met common rail. Daardoor zal de Civic, vooral bij ons, op heel wat meer sympathie kunnen rekenen.

In het spoor van de Integra en Accord Type-R neemt de Civic Type-R ook een ambitieuze sportieve taak op zich. Onder de korte motorkap ligt een prestatiegerichte 2-liter van de DOHC i-VTEC generatie. De evolutieversie van deze moderne motorenfamilie is maar liefst 200pk sterk bij 7.400t/min. Het maximumkoppel van 196Nm komt vrij bij 5.900t/min. De Type-R haalt 235km/h en snelt in 6,8sec tot 100km/h. Honda ontwikkelde voor de nieuwe motor een snel en precies schakelende zesbak.

Om de sportieve inborst kracht bij te staan zorgde Honda voor straffere schokdempers en veren, versterkte stabilisatorstangen, een 15mm verlaagd onderstel en 17duims wielen met 205/45 banden. Grotere geventileerde schijven voor en volle schijven achter laten de Type-R op de gepaste wijze vertragen. Voor- en achterspoiler, zijschorten en een grotere dakspoiler verbeteren de aërodynamische kwaliteiten. Dit dynamische aspect wordt extra in de verf gezet door onder andere een honinggraat grille met Type-R opschrift en een dubbele verchroomde uitlaat.

In het interieur zijn grote, op de racerij geïnspireerde stoelen terug te vinden, die met Alcantara werden bekleed. De klokjes krijgen een witte achtergrond en het aluminiumgebruik voor pook en middenconsole verraad nog maar eens wat de Type-R in huis heeft.