Kleinere Cadillac CTS voor iedereen

Door: BV

adillac presenteert binnenkort een gloednieuw model dat het merk voor meer mensen toegankelijk moet maken. Voor het eerst past de Amerikaanse constructeur haar 'Art and Science'-benadering toe in een personenwagen. Deze Cadillac CTS zal te zien zijn op het Pebble Beach Concours d’Elegance in Monterey (Californië). De officiële wereldpremière volgt op het Salon van Frankfurt dat in september doorgaat, voorlopig is de foto hieronder dus al wat we ervan te zien krijgen.

De CTS mocht geen wagen worden zoals er 13 in een dozijn zijn. Daarom kreeg hij het aparte design dat Cadillac liet zien op de Evoq concept car, een look die technologie en wetenschap uitstraalt. De carrosserie wordt getekend door harde lijnen die elkaar op ongewone manier doorkruisen, de korte overhang vooraan en scherpe hoeken zorgen voor een sculptuurachtig en zuiver design. De verticale koplampen met donkergrijze achtergrond en het grote radiatorrooster met jaloezievormige luchtgaten staan diezelfde gesofisticeerde look> krachtig bij.

Comfort en gebruiksvriendelijkheid stonden centraal om een uitnodigend interieur te creëren. We vinden houttoepassingen terug op de plaatsen waar de inzittenden er mee in contact komen, zoals het stuur, de deurgrepen en de pook.

De CTS heeft een 3.2 liter zescilinder in het vooronder die via een exclusieve achterwielaandrijving zijn vermogen lanceert. De nieuwe architectuur werd uitbundig getest op de befaamde Duitse Nürburgring. De aandrijving zou eveneens geschikt zijn voor een (latere) vierwielaandrijving. De motor is een herwerkte versie van de 3-liter die in de voorganger lag. Hij ontwikkelt 220pk bij 6.000t/min en is 295Nm rijk bij 3.400t/min. Deze V6 ligt, in tegenstelling tot de meeste zescilinders, in een hoek van de 54°. Daardoor kon hij voldoen aan de eisen inzake compactheid die de CTS stelde. Dankzij deze compacte opstelling leent de motor zich tot een overdwarse of overlangse opstelling. In het aanbod van V6-motoren met viervoudige nokkenas is deze herwerkte 3.2 een unicum binnen het Cadillac imperium. De krachtbron is combineerbaar met een manuele vijfbak van Getrag of een elektronisch gestuurde vijftrapsautomaat. Deze laatste is nieuw en kent drie adaptieve schakelprogramma’s. De automaat houdt rekening met rijstijl, tractie, motorkoppelmanagement en motorbescherming. De ‘Sport’-stand herkent bochten en houdt er zijn versnelling aan, ook als de bestuurder gas lost. Als première voor GM lanceert het de motorrem in de vijf verhoudingen. Dat voelt aan alsof je met een manuele bak terugschakelt.

De CTS zal in een fonkelnieuwe fabriek in Lansing, Michigan gebouwd worden. De hele vestiging kostte 560 miljoen dollar of 639 miljoen EURO. Wanneer de fabriek op volle toeren zal draaien, zullen 1.500 mensen aan het werk zijn.