Rolls Royce Silver Seraph Last of Line

olls-Royce kondigde onlangs de 'Last of Line Series' aan van de Silver Seraph. Deze speciale serie staat volledig in het teken van de stopzetting van de productie in het Britse Crewe. De limousine fabrikant was er 55 jaar actief. Van de Last of Line Series zullen slechts 170 eenheden worden gebouwd. Deze speciale reeks viert dus het einde van de het Crewe tijdperk, maar meteen ook het begin van een nieuw. Vanaf eind volgend jaar zal de licentie om Rolls-Royces te bouwen immers in handen komen van BMW. Dat was zo bepaald in 1998.

De Silver Seraph Last of Line Series krijgt een koetswerkkleur in duo-tone. Het kleurenschema ligt volledig in de lijn van de Rolls-Royce Silver Cloud I, de eerste in Crew ontwikkelde en gefabriceerde Rolls. De badge op het koetswerk vooraan zegt het allemaal: Rolls-Royce Motor Cars, Crewe, England.

Het gebruikelijke kwaliteitshout en -leder kleuren het interieur en zorgen voor de laatste nostalgische noot.