Frankfurt wordt geboorteplaats Maserati Spyder

e IAA in Frankfurt opent van 13 tot 23 september de deuren. Maserati zal van dit wereldberoemde salon gebruik maken om de Spyder te lanceren. Momenteel geeft de constructeur nog niet alles prijs over zijn nieuwste aanwinst, maar we kunnen de droom toch al voor de eerste keer aansnijden.

De Spyder vertoont heel wat gelijkenissen met de 3200 GT, maar hij is er dan ook min of meer op gebaseerd. Hij deelt ook het platform met de 3200 GT, al is het nu wel 22cm ingekort. De Spyder zelf is 21cm korter dan de coupé. Omdat het om een cabrio gaat moest het koetswerk heel wat verstevigd worden en dat resulteert in een meergewicht van 140kg.

Door gesleutel aan de motor stijgt de cilinderinhoud van 3,2 liter naar 4,2 liter en werd de turbocompressor geamputeerd. Je kan deze krachtbron tot 7.000t/min kietelen waarbij 390 paarden de weg op daveren (370pk voor de coupé). Het koppel is goed voor 451Nm bij 4.500t/min. In volle glorie houdt de Spyder het pas bij 282km/h voor bekeken. De prestaties liggen volgens de constructeur op hetzelfde (hoge) niveau als de coupé, terwijl de V8 tot 30% minder drinkt dan zijn drukgevoede tegenhanger.

Een hele innovatie in de Spyder is de achterin geplaatste Cambiocorsa-versnellingsbak. Dat droeg bij tot een quasi ideale gewichtsverdeling (53-47%). De elektronisch geregelde zesbak kent vier modi: Normal, Sport, Auto en Low Grip. Schakelen doe je met de knoppen aan het stuurwiel.

In de wielkasten zitten de gloednieuwe, gestuurde Skyhook-dempers. Die dempers reageren vlugger dan de automatische ophanging. Bovendien vervullen ze hun taak met een grotere precisie.

De volautomatische kap verdwijnt in de ruimte achter de voorstoelen, want de 2 achterste zitplaatsen moesten er uiteraard aan geloven. Voor het dak kunnen we kiezen uit 5 kleuren die aansluiten bij de 16 koetswerkkleuren.

Over de prijs weet Maserati nog niets te zeggen, maar die zal vermoedelijk rond de 4 miljoen BEF of ruim € 99.000 draaien.