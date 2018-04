VW nieuwigheden modeljaar 2002

Door: BV

ij Volkswagen zijn ze er al uit hoe het gamma van 2002 er zal uitzien. De sterkst vertegenwoordigde constructeur in België geeft de GTI-versie van de kleine Lupo vanaf dan standaard een manuele zesbak mee. Naast de handmatig te bedienen airco’s vormt de automatische klimaatregeling, Climatronic, een nieuwe optie.

De Golf en de Bora verblijden zich met de nieuwe Tiptronic vijftrapsautomaat die in optie leverbaar zal zijn. We herhalen nog even dat de 130pk sterke 1.9 TDI de 115pk versie opvolgt. Bora-klanten zullen het op prijs stellen dat klimaatregeling in modeljaar 2002 tot de standaarduitrusting behoort.

Bij de Sharan zullen grotere 16duims wielen opvallen. De monovolume krijgt ook een multifunctioneel stuurwiel.