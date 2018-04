Rijden wordt koud kunstje met Seat Toledo

Door: BV

Seat werkt aan een adaptief cruise control systeem (ACC). Daardoor worden lange autostraderitten minder vermoeiend en dus ook veiliger. Het systeem werkt in de eerste plaats als een normale cruise control, maar het houdt ook rekening met voorliggers, wegmarkeringen en -in samenwerking met het navigatiesysteem- de verkeersborden.

Het ACC-systeem werd in een Toledo gemonteerd. Het prototype onderscheid zich uiterlijk in niets van de bestaande Toledo’s, maar het krijgt in de koplampen geïntegreerde lasers die de afstand meten tot de voorliggers. Een camera tussen het dak en de binnenspiegel houdt de wegmarkeringen in de gate.

Een Stop&Go functie vertraagt de wagen wanneer een voorligger wordt ingehaald. Wanneer de baan weer vrij is, hervat de Toledo zijn geprogrammeerde snelheid. Voortaan zal geen enkele snelheidsbeperking u ontgaan, want via spraaksynthese en een weergave op het instrumentenpaneel wordt de maximaal toegelaten snelheid gemeld. Desgewenst stelt de wagen zijn snelheid opnieuw in, conform de opgelegde snelheid. Dankzij de centrale camera van het prototype herkent de Toledo wegmarkering. Wanneer van de te volgen koers wordt afgeweken vibreert het stuur of weerklinkt een geluidssignaal. Omdat de wagen de wegmarkeringen ziet, herkent hij ook scherpe of minder scherpe bochten. Zo raakt het ACC niet verward wanneer een voorligger plots verdwijnt of een tegenligger plots het sensorbereik binnenrijdt.