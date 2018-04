Nieuwe Ford Fiesta in Frankfurt

Door: BV

ord gaat op de IAA in Frankfurt de nieuwe Fiesta voorstellen. De voorstelling is onderdeel van Fords grote vernieuwingsstrategie om de Europese afdeling weer rendabel te maken. Bij de voorstelling ervan, in maart 2000, beloofde Ford de eerste 5 jaar 45 nieuwe modellen en versies te commercialiseren. Om zijn aandeel in het B-segment veilig te stellen lanceert de constructeur 4 nieuwe modellen in dat segment over een periode van 18 maanden. De Fiesta maakt in dat segment al sinds 1976 het mooie weer. De volgende Fiesta wordt volgens Ford een moderne opwindende kleine wagen, maar details over kenmerken en specificaties willen ze voor de officiële voorstelling niet kwijt.Het beschikbare fotomateriaal van Ford’s toekomstige compacte gamma is op z’n zachtst gezegd vaag en hoewel we er amper iets uit kunnen opmaken, menen we in de contouren van middelste afdekhoes bovenaan de StreetKa te herkennen. De kleine roadster werd eerder al als concept car voorgesteld en over een mogelijke commercialisering wordt al een tijdje gespeculeerd.