Meer details over de nieuwe BMW 7: interieur

oals we eerder al berichtten (zie nieuwsarchief juni 2001), wordt de langverwachte nieuwe toplimousine van BMW in september op het salon van Frankfurt voorgesteld. De lancering is voorzien voor november. De 735i en 745i zullen als eerste gecommercialiseerd worden. Intussen maakte de constructeur weer meer details over de nieuwe 7 bekend, we bekijken hier alvast even het interieur.In het interieur wil BMW onder andere met de introductie van het iDrive concept de nieuwe standaard zetten. De ruim 700 verschillende controlefuncties in de 7 werden zorgvuldig geanaliseerd en onderverdeeld in 3 niveaus op basis van de frequentie waarop de bestuurder die functies nodig heeft en de relevantie. Alle functies die rechtstreeks met het besturen van het voertuig te maken hebben werden zonder uitzondering op en rond het stuurwiel aangebracht. De overige functies werden in een centraal controlecentrum ondergebracht. Dat verdeeld de functies in 2 extra niveaus: basic en specific. Het basic niveau is daarbij het snelst toegankelijke. Het omvat de functies die de bestuurder tijdens het rijden regelmatig wil wijzigen, zoals bijvoorbeeld de airconditioning. Het tweede niveau bestaat uit de minder frequent gewijzigde functies. Zaken die tijdens het rijden niet of nauwelijks aanpassing vereisen. We denken bijvoorbeeld aan de taal van de boordcomputer.

Net als in de nieuwe Laguna en Őmeer in zijn klasse- de Mercedes S-Klasse, start je deze wagen door middel van een elektronische sleutel. Je start dus, net als in de Z8, met een knop op het dashboard. De bediening van de zestrapsautomaat gebeurt via een selectiehendel aan het stuurwiel. Zelfs schakelen kan natuurlijk ook, via paddels aan het stuurwiel. Het spreekt voor zich dat het interieur van de 7-reeks met uitzonderlijk veel zin voor detail is uitgewerkt. Gaande van de kwaliteit van de gebruikte materialen, het gebruik van grote partijen luxe-houtinleg en metalen accenten. Het interieur zal beschikbaar zijn met hoog kwalitatieve stoffen bekleding of met verschillende soorten leder. BMW plant ook al enkele versies met een meer extravagante aankleding.



In het instrumentenpaneel vinden we voor het eerst een combinatie van klassieke mechanische wijzers en naalden met LCD-schermen. Het grote voordeel daarvan is een grote mate van duidelijkheid en een lage vermoeidheid. De LCD’s kunnen vanzelfsprekend een aantal waarschuwingssignalen weergeven. Ook eventuele instellingen van bijv. de cruise control kan je er op terugvinden. De bestuurder kan daarbovenop met een grote mate van vrijheid zelf bepalen welke informatie hij er op wenst te zien. De Active Cruise Control (ACC) gebruikt een radar om de bewegingen van het verkeer voor de wagen te registreren en de snelheid aan te passen zonder dat de bestuurder daarvoor de snelheidsregelaar dient uit te schakelen. Het systeem maakt eveneens onderscheid in wagens die stilstaan of uit een andere richting komen. Dat voorkomt een ontregeling door tegenliggend verkeer of geparkeerde auto’s. Bij druk verkeer kan de bestuurder zelfs uit 3 aan te houden veiligheidsmarges tussen hem en het andere verkeer kiezen. Om die veiligheid te garanderen gebruikt het systeem indien nodig de remmen, maar slechts met een sterk gelimiteerde vertraging. Noodstops vereisen dus de tussenkomst van de bestuurder. De ACC waarschuwt wel als een voertuig te dicht komt en tussenkomst van de bestuurder dus vereist is.

BMW lanceert voor de gebruikers van de nieuwe toplimousine ook een nieuwe internetdienst, the BMW Internet gateway, die via de systemen van de wagen communiceert voor een optimale individuele dienstverlening. De service is gebaseerd op de BMW ASSIST service die momenteel al met succes gebruikt wordt. Het systeem kan zelf noodoproepen doen bij ongelukken, verkeersinformatie opsnorren, technische gegevens doorsturen bij een panneij In Duitsland zal het bij de lancering zelfs mogelijk zijn via het BMW Call Centre gegevens op te vragen over bijv. een hotel én de gegevens rechtstreeks door te laten sturen naar het navigatiesysteem. Stadsgidsen, beursinformatie, e-mail, nieuwsij het systeem is er op voorzien.



De inzittenden kunnen voor hun gemak beroep doen op het comfort van de zeer uitgebreid te verstellen, verwarmen en verluchten zetels, zowel voor als achteraan. De 7 zal evenwel ook over Dynamic Drive actieve ophanging en zelfs EDC-C (elektronische controle van de dempers) kunnen beschikken. Dynamic Drive zorgt voor een zeer zachte en vergevingsgezinde, comfortgerichte ophanging op rechte wegen en Ődoor actieve antirolstangen (gestuurd door sensors en hydraulische pompen)- een strakke wegligging met weinig of geen helling in bochten. EDC-C doet daar door middel van gasdempers met elektronisch instelbare kleppen nog een schepje bovenop. Het systeem is reeds verkrijgbaar op sommige huidige 5- en 7-reeksen en zal de bestuurder ook nu de keuze laten tussen een comfortabele en een sportieve setting.