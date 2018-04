Peugeot groeit nog steeds

Door: BV

et gaat prima met de Peugeot. De Franse constructeur verkocht in West-Europa in de eerste helft van het jaar 763.000 wagens, goed voor een marktpenetratie 8,3%. In een markt die tegenover dezelfde periode vorig jaar 1,7% kromp, verkocht Peugeot 9,2% extra. Buiten West-Europa doet Peugeot het eveneens erg goed. De Fransen verkochten er 20,5% meer wagens. Ook de vorige jaren kon het merk afsluiten met stijgende verkoopcijfers. Als Peugeot in zijn opzet slaagt om dit jaar 1.800.000 inschrijvingen te halen zal het 7,5% meer verkocht hebben dan in 2000. In amper 4 jaar tijd zal de wereldwijde verkoop met 50% zijn toegenomen. De meest Peugeot-geile landen zijn Spanje, Portugal, Frankrijk, Groot-Brittanië, de Benelux en Denemarken. Gemiddeld is 3 op 25 verkochte wagens er een Peugeot. In Duitsland, Italië, Zwitserland, Zweden en Ierland is het marktaandeel het kleinst.

Peugeot dankt deze prima cijfers aan het succes van de 206, 307, 406 en 607. De kleine 206 is sinds september ’98 te koop en binnen zijn segment het best verkochte model. Vorige maand lanceerde het merk de 307. In Frankrijk was de compacte middenklasser meteen de best verkochte wagen in zijn klasse met een penetratie van 5%. De 406 blijft bevestigen en de 607, die net 1 jaar werd, staat op het punt de top tien van zijn segment binnen te stappen.

Peugeot vertelt ons nog even dat het kosten nog moeite spaart om de kwaliteit van zijn producten continu te verbeteren. Dat dat een belangrijke factor is mag uit de bovenvermelde gegevens blijken. De constructeur wil ook beter tegemoet komen aan de behoeften van de klanten met een individueel service aanbod.