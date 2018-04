Optimisme voor MG-Rover

Door: BV

inds Rover tot de kersverse MG Rover Groep behoort gaat het het beklaagde Rover eindelijk wat meer voor de wind, in die mate zelfs dat het Britse concern al in 2002 zonder winst of verlies hoopt af te sluiten. Het businessplan werd na zo’n 15 maanden activiteit reeds in de meeste facetten overtroffen. De reclamecampagnes in de internationale autosport en de gepresenteerde vloot supersportieve Rovers, veelal onder MG-badge, hebben klaarblijkelijk hun doel niet gemist.