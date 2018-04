Hyundai FC komt nog dit jaar als Matrix

Door: BV

et segment van de compacte monovolume’s is een enorm succes, waardoor de meeste constructeurs al zo’n wagen in hun assortiment hebben of er op z’n minst mee bezig zijn. De nieuwste telg in het segment dat gedomineerd wordt door de Renault Scénic, Citroën Xsara Picasso en Opel Zafira is de Hyundai Matrix. De Zuid-Koreaanse constructeur stelde hem al voor als FC (Family Concept) en was al te bewonderen op het afgelopen Salon van Genève. Ons vermoeden dat het model nog dit jaar op de markt zou verschijnen, kunnen we nu ombuigen in een zekerheid.

Hyundai laat met mate informatie over hun nieuwste aanwinst vrij. De Matrix staat op het platform van de Elantra en heeft in eerste instantie 2 benzinemotoren onder de kap. Het gaat om een 1.6 en 1.8 met vermogens van 103 en 123pk. Later op het jaar komt er een voor ons land erg interessante en gloednieuwe 1.5 CRDi turbodiesel met common rail. De krachtbron zal 80pk sterk zijn, maar belangrijker zijn de 182Nm die bij 2.000t/min beschikbaar zullen zijn.

De schets van het exterieur heeft zijn roots in de Zuid-Korea, maar de designstudio Pininfarina verfijnde het lijnenspel. Toch opteerde Hyundai om het Turijnse ontwerp niet klakkeloos over te nemen, waardoor de Matrix een deel van zijn oorspronkelijke originaliteit moest afstaan. Zo is de neus nu als typisch Hyundai te herkennen. De wielbasis is 2,6 meter lang en dat is 2cm langer dan het grote voorbeeld van de Matrix, de Scénic. Omdat hij ook 2cm hoger is (1,63m) en 3,5cm breder (1,75m) durven we vermoeden dat hij een even ruim interieur heeft als de Fransman.

Er zullen drie uitrustingsniveau’s zijn, maar reeds vanaf de goedkoopste modellen behoren ABS, frontale en zijdelingse airbags, centrale deurvergrendeling en meegespoten bumpers tot de basisuitrusting. De Matrix zal minimum 524.990 BEF of € 13.014 kosten. Het duurste model moet 734.990 BEF of € 18.220 opbrengen.