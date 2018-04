Seat Alhambra wordt multimediaal hoogstandje

Door: BV

S

eat heeft op basis van de Alhambra monovolume een multimediaal prototype ontwikkeld. De studie heet World On Wheels (WOW) en sommige van zijn concepten zullen binnen afzienbare tijd beschikbaar worden op de productiemodellen. De Alhambra WOW is ontwikkeld door het Technical Centre van Seat in Martorell. De Spaanse technici werkten samen met de verschillende onderzoeksafdelingen binnen de VAG-groep.

Seat bedacht diverse mogelijkheden om nieuwe informatietechnologieën aan te bieden in een auto. Daarom is de WOW uitgerust met onder andere digitaal radio-ontvangst (DAB) en digitale televisie (DVB). De geïntegreerde computer verwerkt alle informatie van de verschillende communicatiekanalen en zorgt voor de multimediale toepassingen. Dat multimediasysteem geeft elke passagier toegang tot onder andere het internet, verkeersinformatie, lokale bezienswaardigheden, uitgaansmogelijkheden, TV/video en e-mail.

Omdat dergelijke talrijke technologieën heel wat aandacht eisen van de bestuurder achtte Seat het noodzakelijk om spraakherkenning te integreren. Zo gebeurt de bediening veilig en snel.

Alle informatie wordt verzameld op het centrale scherm voor het navigatiesysteem in de middenconsole. De passagiers achteraan maken gebruik van de toepassingen via een grote monitor die tegen het dak hangt.