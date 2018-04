Peugeot kwaliteitsoccasies on-line

Door: BV

n 1995 lanceerde Peugeot België Luxemburg zijn eigen keurmerk, Leeuwe-occassies, voor tweedehandswagens. Door dit kwaliteitslabel krijgt de klant extra garanties. Het aantal verkooppunten dat zich aansluit bij deze service stijgt nog steeds. Sinds vorig jaar kunnen potentiële kopers ook naar de gelijknamige website surfen. U vindt deze terug in onze link-directory onder de rubriek tweedehandswagens.

Peugeot breidt het Leeuwe-occassie aanbod nu uit met een extra dienst.Peugeot on-line Lion houdt alleen recente wagens bij die volledig schadevrij zijn. De toegang tot dit gedeelte is voorbehouden voor de erkende verdeler. Bedoeling is dat potentiële kopers samen met de verdeler een wagen zoeken op het speciaal uitgebouwde intranet. Momenteel hebben al 42 concessiehouders het systeem in gebruik. Zij kunnen nu in bijzijn van een klant een wagen zoeken, de uitrusting en opties opvragen en de prijs bereken. Wie de verkoopovereenkomst tekent rijdt een weekje later met zijn nieuwe occasie naar huis. Peugeot biedt de koper een wagen die maximaal 5 jaar oud is, 1 jaar waarborg (maximaal 20.000km), Peugeot Assistance 24h/24h, inruilmogelijk, een vervangwagen wanneer de aangekochte wagen geïmmobiliseerd raakt en het kwaliteitslabel dat de auto op 94 punten controleert.

Zowel de koper als de verdeler varen wel bij deze nieuwe dienst. De Franse constructeur vergemakkelijkt met Peugeot on-line de verkoop tot de finale klant, zonder dat het kapitaal blokkeert bij de concessiehouder.