Subaru Impreza WRX Plus VAN: bestel supersnel

anaf nu zal Subaru de Impreza WRX Plus aanbieden in bedrijfswagenuitvoering. De WRX is de supergespierde baanversie van de alom geprezen rallyversie. Alle Subaru’s gebruiken standaard een permanente vierwielaandrijving en ook nu is dat niet anders. De WRX Plus Van wordt aangedreven door de 2-liter boxermotor met turbocompressor. De 218 paarden zorgen voor een top van 229km/h en een spurt tot 100km/h in amper 6,2 seconden. Deze Impreza laadt meer dan 400kg en aan een sleephaak kan tot 1.2 ton hangen.

Subaru rekent voor de ombouw 25.000 BEF of €620. De Japanse rallyspecialist wijst er tevens op dat deze bedrijfswagen wordt vrijgesteld van de 200.000 BEF of € 4.958 Belasting op In Verkeerstelling. Bovendien geniet hij van een verminderde jaarlijkse rijtaks en voor de zelfstandige sector is hij 100% fiscaal aftrekbaar.

De Impreza WRX Plus Van richt zich in de eerste plaats tot de zelfstandige ondernemer met een sportief hart, die er zo in slaagt een fiscaal voordelig plaatje te koppelen aan heel wat rijplezier. Maak die bagage maar vastij!!