Renault Avantime: topklasse coupé en monospace

e manier waarop Renault de evolutie van het topsegment zag werd duidelijk door concept cars als de Initiale (’95), de Vel Satis (’98) en de Avantime (’99). Het S-segment trekt jaarlijks ongeveer 1,9 miljoen kopers aan. Ongeveer de helft daarvan kiest nog steeds voor een traditionele koetswerkvorm, maar de andere helft wordt gek van een luxe-coupé (+53%) of cabriolet (+114%), een klassevolle break (+30%) of een grote monovolume (+70%). Renault speelt handig in op deze trend om zich achtereenvolgens met drie verschillende wagens op het segment te storten.

In de eerste fase lokt Renault klanten met de lancering van de Avantime. Vanaf september zal deze eigenaardige wagen die tegelijk een coupé en monovolume is in de showroom pronken. Later zullen de Vel Satis (een tweevolumer en opvolger van de Safrane) en de toekomstige Espace Renault’s aanwezigheid in het topsegment versterken.

De Avantime pakt uit met een design dat zich duidelijk onderscheid van de concurrentie. Uiteindelijk werden slechts enkele stroomlijndetails aangepast ten opzichte van de concept car. Twee grote deuren van elk 1,4 meter stellen een ruim interieur open dat baadt in het licht. Een groot panoramisch glazen dak zorgt voor nog meer lichtinval. De afwezigheid van een middenstijl zorgt eveneens voor die ruime en lichte indruk. Tegelijk bevordert het de toegankelijkheid. Een strak lijnenspel, dat ook de Laguna II kenmerkt, verklapt de moderne stijl van de toekomstige Renault modellen. De hele nieuwe verhouding tussen koetswerk en glas wordt benadrukt door een contrasterende aluminiumkleur van de voor-, achter- en langsstijlen. De Avantime is 4,64m lang, 1,82m breed en bijna 1,63m hoog. Ondanks die monovolume afmetingen pakt de coupé uit met een knappe Cx-waarde van amper 0,34.

In de Avantime is plaats voor vijf personen en 530 liter bagage. In het interieur zijn allerhande opbergvakken goed voor nog 27 liter extra stouwruimte. Wanneer de achterste passagiers thuis blijven kan de bank in ongelijke delen neergelegd worden, waardoor het laadvolume stijgt tot 900 liter.

De Avantime zal eerst met de gekende 3-liter V6 rondrijden. Deze motor ontwikkelt 210pk bij 6.000t/min en 285Nm bij 3.750t/min. 90% Van het koppel werkt al mee vanaf 2.500t/min. In de loop van 2002 zal een 2-liter met turbocompressor als basismotor dienst doen. Hij zal 165pk sterk zijn en tussen 2.000 en 4.250t/min levert hij een constant koppel van 250Nm. Beide motoren zullen aan een de nieuwe manuele zesversnellingsbak gekoppeld zijn. Ergens in 2002 zal een nieuwe proactieve vijftrapsautomaat met impulsbediening automaatrijders weten te bekoren.

De Avantime zal zich vanaf september aanbieden als Dynamique of Privilège, later -wanneer de 2.0 T wordt gecommercialiseerd- wordt de Expression het basismodel. Het voorlopige basismodel 3.0 Dynamique rijdt voor 1.472.406 BEF of € 36.200 de Renault-parking af. Wie bij de Privilège meer zijn gading vindt moet 1.674.106 BEF of € 41.500 op tafel leggen.