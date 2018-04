Suzuki Grand Vitara dieselt Frans

Door: BV

en nieuwe neus, een beter geïntegreerd radiatorrooster en gestroomlijnde bumpers die in brede spatborden overvloeien zorgden vorig jaar voor een geslaagde facelift van de Suzuki Grand Vitara. De populaire terreinwagen zag er meteen een stuk eleganter en aantrekkelijker uit.

Ondanks de ingreep hield de Grand Vitara het bij de oude turbodiesel van Mazda. Na een lange zoektocht naar een nieuwe turbodiesel heeft Suzuki zijn oog laten vallen op de 2.0 HDI motor van PSA-origine. De HDI is gekend uit onder andere de Citroën Xsara en C5 en de Peugeot 307 en 406. Onder de kap van de Japanner bereikt de krachtbron bij 4.000t/min 109pk. Bij 1.750t/min staat 250Nm klaar. In de praktijk zorgt dat ervoor dat de Grand Vitara krachtiger en soepeler is. Het normverbruik beloopt 6,6l/100km.

De motor zit aan een manuele vijfversnellingsbak, maar in optie is een automatische viertrapsautomaat beschikbaar. In normale omstandigheden loopt het vermogen via de achterwielen naar de weg, maar indien nodig kan de vierwielaandrijving ingeschakeld worden. Het Drive Select systeem schakelt al rijdend om tussen twee- en vierwielaandrijving. Voor het echte zware werk doet de Grand Vitara beroep op zijn korte overbrengingsverhouding.

De 2.0 TDi kost minimaal 839.000 BEF of € 20.798. Voor de automaat vraagt Suzuki 50.000 BEF of € 1.239 extra.